Die Speyerer Tiropatrans Nutzfahrzeug Vertrieb und Service GmbH macht’s jetzt mit Strom: Ab Juni steht der erste 26-Tonner E-Lastwagen der Marke Volvo auf dem Firmenhof in der Industriestraße. Die Geschäftsführer Stefan und Sascha Ziehl sind überzeugt von der Antriebsart. Ein Besuch in der Volvo-Firmenzentrale in Göteborg hat letzte Zweifel ausgeräumt.

Der Trip in den Norden hat Sascha Ziehl schwer beeindruckt. „Sie müssen aufs Display schauen, um überhaupt zu merken, dass der Lkw läuft. Sie hören beim Fahren