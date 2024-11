Die Einmündung von Waldstraße und Bahnhofstraße inklusive der Zufahrt zum Parkhaus am Bahnhof wird ausgebaut. Die Ratsfraktionen waren mit dem Vorschlag der Stadt dazu einverstanden. Es gehe darum, ein fast drei Jahrzehnte währendes Provisorium zu beheben und die Erschließung der neuen Waldstraßen-Bebauung sicherer zu gestalten. Die Waldstraße soll künftig in einem rechten Winkel in die Bahnhofstraße einmünden.

In der Waldstraße entstehen auf dem viele Jahre brachliegenden „Haribo-Gelände“ aktuell rund 85 Wohnungen in vier Gebäuden. Bauträger Ostermayer (Altrip) beteiligt sich laut Stadt mit 80.000 Euro an den auf 210.000 Euro geschätzten Straßenbau-Kosten. Geplanter Baustart: Herbst 2025.