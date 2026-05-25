Bislang noch unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 7.40 Uhr, auf das Gelände eines Unternehmens in der Altspeyerer Weide in Speyer eingedrungen und haben dort eine Baumaschine gestohlen. Die Polizei vermutet nach ihren eigenen Angaben, dass die Maschine mit einem Wert in vierstelliger Höhe mit einem Anhänger oder einem größeren Fahrzeug abtransportiert wurde. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu einem verdächtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.