Zwei Männer sind am Montag gegen 2.50 Uhr dabei beobachtet worden, wie sie sich an einem Fenster der Café Bar Zorniggel am Eselsdamm zu schaffen machten. Als die Polizeistreife am Tatort ankam, konnte einer der beiden mutmaßlichen Einbrecher zu Fuß flüchten. Der zweite wurde nach kurzer Flucht von den Polizisten mit einem Taser gestoppt werden. Der 29-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Laut Polizei hatten die Tatverdächtigen ein Fenster der Gaststätte aufgehebelt und im Lokal mehrere Schubladen durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde sowie die Höhe des Schadens sind noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise: Telefon 06232/137-0, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.