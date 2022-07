Um mit Warnungen vor Betrügern möglichst viele zu erreichen, müssen ganz unterschiedliche Kanäle bespielt werden.

Gut, dass die Polizeiliche Prävention raus auf die Straße geht. Sie informiert längst über ganz unterschiedliche Medien – und hat doch keine Garantie, die besonders gefährdeten Personen zu erreichen. Jedes zusätzliche Angebot ist ein Gewinn an Sicherheit. Denn: Gerade ältere Bürger, die nicht mehr so großen Anteil an den öffentlichen Belangen nehmen (können), werden teilweise nicht erreicht. Im Internet, über das effektiv in Echtzeit informiert werden kann, sind sie im Zweifel auch nicht unterwegs. Es ist ein Jammer, dass böse Menschen genau dies ausnutzen.

Aber: Dass gut informiert und den Betrügern der Kampf angesagt wird, fruchtet: Es gibt viel mehr gescheiterte als gelungene Betrugsversuche – ein Trost!