In vielen Adventskalendern verbirgt sich Süßes. Geschäfte in Speyer und Umland bieten Leckereien, die nicht alle in die 24 Türchen passen, aber bis weit nach Weihnachten reichen würden. Der „Süße Adventskalender“ der RHEINPFALZ macht deshalb jeden Tag Appetit.

Auch in der Apotheke gibt’s Süßes. Bei der Einhorn-Apotheke in Speyer ist es das „Glühweinkräuter-Elixier“, das jetzt saisonal im Verkauf ist und bei den Kunden gut ankommt. „Als Aperitif getrunken, zum Beispiel an einem schönen Abend am Kamin, ist das eine charmante Sache“, sagt Apotheker Stefan Baum. Er habe die Elixiere der traditionsreichen Berliner Apothekerfamilie Jagla in diesem Jahr ins Sortiment genommen.

Zu den Glühweinkräutern gehören unter anderem Nelken, Kardamom, Sternanis, Walnuss-, Orangen- und Pomeranzenschalen, Zimtrinde, Anis, Koriander und Süßholzwurzel. Auch Vanille- und Lebkuchenaromen wird eine feine Zunge herausschmecken können. 500 Milliliter kosten 34,90 Euro, für 50 Milliliter des Getränks fallen 5,85 Euro an. Und noch eine Kennzahl: 28 Volumenprozent Alkohol sind drin.

Baum gefällt es besonders gut, dass die Flaschen alten Apothekergefäßen nachempfunden sind. Auch Degustationsgläser und Dosiermaterial gibt es dazu passend. Auf Eis-, Schoko- oder Fruchtdessert sowie im Rotkraut zur Gans passe das Elixier unter anderem, betont der Hersteller. Seine Elixiere gibt es ganzjährig in weiteren Geschmacksrichtungen wie Roter Hibiskus oder Artischocken. Und ist das jetzt eine reine Genusssache oder gibt’s eine gesundheitsfördernde Wirkung, Herr Apotheker? Stefan Baum muss nicht lange überlegen: Verdauungsfördernd, entkrampfend und entstauend könnten vor allem die Inhalte Sternanis und Nelke wirken.