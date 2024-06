2009 haben Sven und Benjamin Stiegler ihren ersten Edeka-Markt eröffnet. Inzwischen betreiben die Brüder acht Märkte in der Vorderpfalz, davon zwei in Speyer, wo auch die Zentrale sitzt. Nummer neun soll im Herbst eröffnen. Dann soll es erst mal genug sein mit dem rasanten Wachstum, so Sven Stiegler.

Die Kunden sollen „zu den Stieglers“ gehen und nicht anderen erzählen, man habe etwas „im Supermarkt“ gekauft. Das sagt Sven Stiegler im Gespräch. Hohle Begriffe