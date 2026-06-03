Ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer ist in Speyer in eine Polizeikontrolle geraten. Die Beamten stellten bei dem jungen Mann drogentypische Auffälligkeiten fest. Die Streife kontrollierte den 18-Jährigen am Dienstag gegen 10.30 Uhr in der Fritz-Ober-Straße. Auf Nachfrage gab der Mann nach Angaben der Polizei an, zuletzt gegen 6 Uhr Cannabis konsumiert zu haben und täglich zu konsumieren. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.