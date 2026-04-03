Ein E-Scooter-Fahrer hat am Donnerstagmorgen auf dem Domplatz in Speyer zugegeben, am Vorabend einen Joint geraucht zu haben. Die Polizei hatte den 23-Jährigen gegen 5.50 Uhr kontrolliert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der E-Scooter sichergestellt. Laut Polizei stellt das Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ein hohes Risiko für alle Verkehrsteilnehmer dar. Selbst geringe Mengen könnten die Reaktionsfähigkeit und das Urteilsvermögen stark beeinträchtigen.