Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das E-Center in der Auestraße geht in neue Hände über: Ab 19. November zeichnet Benjamin Stiegler von Edeka Stiegler verantwortlich für den Supermarkt mit 5500 Quadratmeter Verkaufsfläche, den bisher die Edeka-Gruppe selbst betreibt.

Stiegler ist in Speyer kein Unbekannter. Vor drei Jahren hat er den Edeka-Markt in der St.-German-Straße übernommen, den bis dahin Edeka ebenfalls in Eigenregie betrieben hatte. Jetzt