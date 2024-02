Matthias Strugalla aus Pirmasens gestaltet das vorletzte Druckerwochenende der Saison in der Winkeldruckerey im Kulturhof Flachsgasse am Samstag, 24., und Sonntag, 25. Februar, jeweils von 11 bis 18 Uhr. An der Universität Mainz hat er Kunst, Kunstgeschichte und Kunstpädagogik studiert. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich der Zeichnung, Malerei und Druckgrafik.

Matthias Strugalla interessiert sich für die psychische und physische Ausdruckskraft menschlicher Figuren oder Figurengruppen. Ihre Gestik, Mimik und Körperhaltung versucht er in Reihen zumeist monochromer, puristischer Schwarz-Weiß-Zeichnungen (Graphit, Tusche, Acryl) und Linol- beziehungsweise Holzschnitten oder auch auf Leinwand zu erforschen.

Dabei spielen die exemplarischen und existenziellen subjektiven wie gesellschaftlichen Befindlichkeiten der Menschen eine große Rolle. Die schwebenden und raumlosen Formen und Linienverläufe der Figuren werden oft kontrastiert durch einfache, strukturierende geometrische Elemente wie Balken, Gitter, Quader oder Ähnliches.