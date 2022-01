Gut, die Sache mit den Sternsingern ist schon länger passé. Ansonsten ist natürlich Corona schuld daran, dass der 6. Januar 2022 in Speyer nicht so wird wie früher.

Feiertag in Baden-Württemberg, Arbeitstag in Rheinland-Pfalz – diese seltene Konstellation hat Speyer am Dreikönigstag seit jeher ein hohes Besucheraufkommen beschert. Es sind regelmäßig Tausende, die zum Einkaufen über den Rhein kommen. Dass irgendwann der Weihnachtsmarkt über diesen besonderen Tag hinaus verlängert wurde, hat die Sache zusätzlich geboostert. Und zeitweise kam auch das Bistum auf die Idee, alle Sternsinger aus all seinen Pfarreien just an diesem Tag in die Domstadt einzuladen. Letztgenannte Veranstaltung gibt’s zwar nicht mehr, aber Einheimische erinnern sich gut daran: In manchen Jahren ging am 6. Januar kaum noch was zwischen Festplatz und Altpörtel.

2021 war alles Lockdown-trist, im neuen Jahr sind die Salierbrücke und die Geschäfte offen – mit 2G- und weiteren Regeln, aber immerhin. Halleluja. Man ist ja bescheiden geworden. Deshalb freuen sich Einzelhändler auf den 6. Januar 2022. „Wir erwarten einen erhöhten Betrieb und haben extra reduziert“, erklärt Modehaus-Inhaber Michael Schmitt. Er wolle sich nicht beschweren über den Absatz in den vergangenen Wochen, habe aber noch viel vorrätig. „Ein ganz normaler 6. Januar wie in früheren Jahren wird’s nicht, weil die Kombination mit dem Weihnachtsmarkt fehlt, die hat immer gut funktioniert“, ordnet er ein.

Weihnachtsmarkt fehlt

Der Markt hatte nach einem langen Abwägungsprozess eigentlich bis 9. Januar laufen und mit einem verkaufsoffenen Sonntag enden sollen. Als die Corona-Inzidenzen in die Höhe schnellten, wurde jedoch die Schließung der Buden am 18. Dezember vereinbart – und so wird’s eben ein Dreikönigstag unter Corona-Bedingungen. Wie viel genau los sein wird, will keiner prognostizieren. Die Polizeiinspektion, in der Vergangenheit regelmäßig zum Verkehr gefragt, wartet laut Sprecherin Susanne Lause ab: „Wir erwarten mehr Zulauf, haben aber keine Erkenntnisse, dass es zu viel werden könnte. Bei Bedarf ergreifen wir verkehrslenkende Maßnahmen.“

Die Interessenlagen bei Händler, Virologe und Schutzmann sind wohl unterschiedlich: Man weiß nicht, wie viel Betrieb man Speyer an diesem 6. Januar 2022 wünschen soll ...