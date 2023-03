Die Mannschaften SG ASV 1946 Harthausen/SV Weingarten, FV 1946 Hanhofen und die SG Waldsee/Schifferstadt sind die Vertreter der Region in der Frauen-Fußball-Landesliga Vorderpfalz. Alle drei Teams verfolgen das gleiche Ziel.

Derzeit liefern sich diese Mannschaften einen offenen Schlagabtausch im Kampf um den Klassenverbleib. Die SG ASV 1946 Harthausen/SV Weingarten steht auf dem siebten Tabellenplatz. Mit nur vier Punkten Abstand auf den ersten Abstiegsplatz geht es in den letzten sieben Ligaspiele der Saison noch mal zur Sache.

Bereits am Freitagabend, 19.30 Uhr, geht’s für Harthausen zu Spitzenreiter SV Obersülzen II, der mit 33 Punkten als Favorit in die Partie geht. Auch in diesem Spiel baut die SG darauf, dass ihre besten Torschützinnen Anja Alt, Dana Abigal Foßler und Alexandra Sharona Riedesser (jeweils drei Treffer in dieser Saison) wieder zuschlagen. Die momentane Heimstärke von Harthausen/Weingarten könnte ihnen in die Karten spielen: Die Spielgemeinschaft ist mittlerweile seit drei Heimbegegnungen ungeschlagen.

Verfolgerduell

Die Konkurrentinnen des FV Hanhofen belegen mit 16 Punkten den sechsten Tabellenplatz. Damit haben sie zwei Zähler Abstand auf den Tabellennachbarn aus Harthausen/Weingarten.

Acht Ligapartien bleiben Hanhofen noch, um den Vorsprung von sechs Punkten auf den ersten Abstiegsplatz zu vergrößern. Bereits am Samstag, 15 Uhr, geht es zum Nachbarn der SG Waldsee/Schifferstadt, die momentan einen Abstiegsplatz einnimmt. Die Partie wird beim FSV Schifferstadt ausgetragen.

Hanhofen wartet seit vier Spielen auf einen Sieg. Franziska Hoquart, Kathrin Heike Johann und Rania Kasper könnten dazu verhelfen. Sie haben bislang je zwei Tore geschossen. Auch die SG Waldsee/Schifferstadt strebt nach zwei verlorenen Spielen einen Dreier an. Dabei sollen die besten Torschützinnen ihrer Mannschaft, Sophia Reimer, Kristin Rieder und Mae Turner, mit weiteren Treffern beitragen.