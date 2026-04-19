Zwei Jugendliche, die ohne Versicherungsschutz auf E-Scootern gefahren sind, hat die Polizei nach eigenen Angaben in der Nacht zum Samstag in Speyer gestoppt. Je ein 15- und 16-Jähriger seien am Domplatz und in der Auestraße kontrolliert worden. Beide seien mit grünen Versicherungskennzeichen an ihren Rollern unterwegs gewesen, die seit 1. März abgelaufen waren. „Beide hatten aus Unwissenheit versäumt, den Versicherungsschutz zu erneuern“, so die Polizei.