Der Endspurt ist eingeleitet beim am Sonntag, 18 Uhr, endenden Rennen um Landtagsmandate. Jetzt heißt es nur keine Fehler machen. Die Stadtverwaltung arbeitet eifrig die Flut der Briefwahlanträge ab. Wer am Sonntag zur Urne schreiten will, erhält von ihr nochmals Unterstützung. Eine aufkommende Briefkasten-Debatte will sie kleinhalten.

14.108 Wahlscheine für potenzielle Briefwähler – bei gut 36.000 Wahlberechtigten – waren am Mittwoch, 14.45 Uhr, ausgestellt. So viele gab es noch bei keiner früheren Wahl,