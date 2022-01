Der Organist ist in der Pfalz kein Unbekannter. Er stammt aus Landau, war Schüler von Heinz Markus Göttsche und sang unter anderem in der Evangelischen Jugendkantorei der Pfalz. Nach seinem Musikstudium war er Ende der 1990er-Jahre als Organist und Chorleiter im südpfälzischen Zeiskam tätig. Am Sonntag, 16. Januar, um 17 Uhr spielt Christof Becker an der großen Orgel der Speyerer Gedächtniskirche den Zyklus „La nativite“ von Olivier Messiaen.

Die liturgische Begleitung dieser Abendmusik liegt in den Händen von Kirchenpräsident in Ruhe Eberhard Cherdron.

Der 1908 geborene französische Komponist Olivier Messiaen ist eine der prägenden Persönlichkeiten der modernen Musik. Er starb vor 30 Jahren im April 1992. Sein Werk zur „Geburt des Herrn“ mit dem Titel „La Nativite“ entstand 1935. Dem gläubigen Katholiken, der 60 Jahre lang als Organist an St. Trinité in Paris wirkte, gelang mit diesem etwa einstündigen Mammutzyklus eine berührende, teils überwältigende Symbiose aus christlicher Mystik und musikalischer Avantgarde. Die „Nativité“, die Messiaen mit ihren neun Sätzen als „Meditation“ bezeichnet, kann somit als das modernste und bedeutendste Orgelwerk des frühen 20. Jahrhunderts gelten.

Christof Becker studierte Kirchenmusik (B- und A-Prüfung), Musikpädagogik, Orchestermusik (Viola) und Dirigieren an den Musikhochschulen in Karlsruhe, Heidelberg und der Folkwang-Hochschule, was seine musikalische Vielseitigkeit unterstreicht. Neben Zeiskam war er an der Evangelischen Stadtkirche Rastatt und der Marktkirche Bad Bergzabern, der Baden-Badener Philharmonie und mit einem Lehrauftrag für Orchesterleitung an der Universität Kaiserslautern tätig. 2001 kam er als Kantor an die Marienstiftskirche in Lich in Mittelhessen. Dort leitet er die Marienstiftskantorei, Kinderchöre und das Vokalensemble Camerata Vocale Hessen.

Seit 2021 ist er Leiter des Bad Hersfelder Kammerchores. Beckers leidenschaftlicher Musizierstil ist geprägt von Beherztheit, Temperament und emotionaler Tiefe, gepaart mit feinsinnigem Gespür für die Dramaturgie der jeweiligen Werke und Epochen. Er hat sich intensiv mit der historisch-informierten Aufführungspraxis (Barockgeige, Barockbratsche, Orgel und Cembalo) beschäftigt.

Info

Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.