Am Speyerer Bahnhof wird seit Donnerstag die breite Eingangstreppe erneuert. Die Hälfte eines der am häufigsten genutzten Zugänge der Stadt ist gesperrt. Die Bahn informiert darüber aber (noch) nicht.

Es ist davon auszugehen, dass alle Passagiere trotz der Sperrung ihren Weg zu den Bahnsteigen gefunden haben. Die Baumaßnahme kam aber ebenso unangekündigt wie unerklärt. Ein Bahn-Sprecher hat zu dem Projekt auf Anfrage keine Stellung bezogen. Hintergrund nach RHEINPFALZ-Informationen: Die Erneuerung der Treppen am Gebäude aus den 1950er-Jahren wird mit Mitteln aus einem Konjunkturpaket des Bundes wesentlich bezuschusst, und die Freigabe für die Öffentlichkeitsarbeit dazu ist in Berlin noch nicht erteilt worden.

Mit früheren Bundesmitteln war am Bahnhof schon 2020 gearbeitet worden: Die Beleuchtung und die Zugangstüren seien erneuert worden, so der Sprecher. Diesmal ist offenbar zunächst die südliche Hälfte der Treppenanlage, dann die nördliche an der Reihe, um den Zugang zum Gebäude stets zu gewährleisten. Die Pflanzkübel der Stadt als Überbleibsel der „Grynes-Band“-Aktion von 2019 vor dem Bahnhof sind dafür zur Seite geschafft worden. „Ihr Zustand ist nicht mehr so toll, wir prüfen nächste Woche, wie es mit ihnen weitergeht“, so eine Sprecherin der Stadtverwaltung.