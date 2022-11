„Harmonie, Vertrauen und offene Worte sind in unserer Ehe wichtig gewesen“, sagt Helga Neubeck über das 60-jährige Zusammensein mit ihrem Ehemann Werner. Helga Neubeck ist 1943 in Speyer geboren und in Waldsee aufgewachsen, ihr Ehemann ist 1939 in Speyer geboren und auch in der Domstadt aufgewachsen.

Schon über die Eltern der Jubilare gibt es eine interessante Geschichte. Vater und Schwiegervater der Jubilarin haben sich in französischer Kriegsgefangenschaft kennengelernt. Jahre später habe ihr Vater ehemalige Kriegskameraden und ihre Familien zu einem Turnerfest in Waldsee eingeladen. Mit dabei sei Familie Neubeck mit ihren Kindern gewesen. So habe sie ihren späteren Ehemann kennengelernt, erzählt Helga Neubeck. Er habe sie öfters ins Kino eingeladen. Dabei verliebten sie sich. „Bei meiner ersten Verabredung mit ihm habe ich ein Pepita-Kostüm und eine lachsfarbene Bluse getragen“, erinnert sich die Jubilarin: „Am 30. November 1962 haben wir standesamtlich geheiratet und am 1. Dezember in der Sankt Martin-Kirche in Waldsee.“ Das Ehepaar hat zwei Kinder, sechs Enkel und einen Urenkel.

Gemeinsam Firma aufgebaut

Bei einem Wirtschaftsprüfer und in einer Fachschule in Neustadt habe sie eine Ausbildung in Steuerrecht und Betriebswirtschaft gemacht und 1973 mit Prokura die kaufmännische Leitung bei Mercedes Auto Neubeck übernommen. Zuständig sei sie für Personal, Umbauten und Bauleitungen gewesen, so die Jubilarin.

Werner Neubeck, Diplom-Ingenieur und Kfz-Meister, habe die Leitung von Technik und Verkauf übernommen, zunächst für die Marke Mercedes. 1999 sei das Volkswagen- und Audi-Zentrum hinzu- gekommen. Die Firma wird heute von Sohn Thomas geführt. Er ist Betriebswirt. Was die Mitarbeiter betreffe, so lege sie viel Wert auf eine gute Ausbildung und Förderung.

Als Ausgleich zum Beruf praktiziert die Jubilarin Schwimmen, Spaziergänge im Wald und tägliche Yogaübungen, die sie fit halten. Ihr Ehemann strample dagegen gern auf dem Ergometer. Sie legten beide Wert auf eine gesunde Ernährung und wollen „fröhlich in die Welt gucken“.