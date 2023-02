Das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus ist die drittgrößte von 622 Geburtskliniken in Deutschland. Das teilen die Diakonissen mit Bezug auf die kürzlich vorgestellte Liste der Babynahrungsmarken Nutrivia und Aptamil mit. Das Speyerer Geburtshilfe-Team habe im vergangenen Jahr 3533 Geburten begleitet (2021: 3565). Auf einzelne Klinik-Standorte bezogen, seien es bundesweit nur am Bürgerhospital Frankfurt am Main (4205) und im St. Joseph Krankenhaus in Berlin (3982). Mehr gewesen. Bei anderen großen Häusern wie der Charité in Berlin verteilen sich die Geburten auf mehrere Häuser. Im Jahr 2021 hatten noch fünf weitere Kliniken in München, Augsburg, Hamburg und Nürnberg vor den Speyerern gelegen, die sie nun nach eigener Mitteilung aber überholt haben. Die Anzahl der Geburten sei 2022 in Speyer zwar um 0,93 Prozent zurückgegangen, das sei aber wenig im Vergleich zu anderen Kliniken. Bundesweit liege das Minus bei 7,1 Prozent. Im „Diak“ mit heute 43 Ärzten, 40 Pflegekräften und 62 Hebammen hat sich die Anzahl der Geburten seit 2012 von jährlich 2251 auf zuletzt 3533 erhöht.