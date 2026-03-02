Berlin, Berlin, sie fahren nach Berlin. Der Senior ist ein virtueller Autodidakt. Wie die letzten Trainingstage und der Zeitplan aussehen.

Drei Bogenschützen der TG Waldsee haben sich für die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft am 6. und 7. März in Berlin qualifiziert. Der Senior legte dafür sogar noch mehrere hundert Kilometer zurück. Daniel Schmidt (71) entdeckte erst im Alter von 60 Jahren das Bogenschießen für sich.

In Birkenheide, wo er lebt, gab es für den Sport jedoch keinen Trainer. Also brachte sich Schmidt die Grundlagen selbst via Internet bei. 2021 kam er auf die Bogenabteilung der TG Waldsee, stieß auf Top-Trainer und erfahrene Kollegen, die ihn unterstützten. Privatunterricht kam on top. Schmidt startete durch, holte direkt Silber in Nimes bei den Masters.

Top-Ten-Lady Rüb

Heute befindet er sich unter den Top Ten in Deutschland bei den Senioren. Diesen Erfolg teilt er mit Julie Rüb, die bei den Damen unter den ersten zehn rangiert. Zwei Anläufe nahm Rüb als Bogenschützin im bisherigen Leben, einmal als Jugendliche, dann nach beruflicher Orientierung und Familiengründung 2024 erneut.

Vom ersten Tag an gut aufgenommen fühlte sich die Speyererin in Waldsee. Als Landesmeisterin qualifizierte sich Rüb mit entsprechender Ringzahl für die nationalen Titelkämpfe. Das klappte auch beim dritten DM-Fahrer im TG-Bunde, Moritz Schiller. Der 16-jährige Youngster startet in der Jugend.

Schiller forsch

„Vor vier Jahren hab ich einen Anfängerbogen zu Weihnachten geschenkt bekommen, weil ich Bogenschießen mal ausprobieren wollen“, spricht Schiller über seinen Einstieg. Jetzt vorne mitzumischen, ist für den Domstädter etwas Besonderes. Erfahrungen sammelten Schiller und Rüb im vergangenen Jahr bereits bei der DM.

„Mein Ziel ist die Top Ten“, sagt Schiller. Anders als bei den Erwachsenen gibt es bei der Jugend kein Finalschießen. Das Achtelfinale peilt Rüb an, das sie 2025 erreichte. Sie weiß, dass der Erfolg sehr von der Tagesform abhängt. Derzeit versucht das Trio, die letzten Fehler zu korrigieren. „40 Prozent der Leistung macht das mentale Training aus“, betont Schmidt, der im vergangenen Jahr seinen Trainerschein machte und Schiller als auch Rüb anleitet.

Sein eigenes Ziel: „Natürlich gewinnen.“ Um bei der DM teilzunehmen, riss Schmidt sogar rund 700 Kilometer runter. „Ich bin noch zu einigen internationalen Wettkämpfen gefahren, um die notwendige Ringzahl zu holen“, berichtet er.

Der Ehrgeiz ist bei dem Trio aus Waldsee groß, Rübs Anspannung ebenso. Sie habe gerade noch mal ihr „komplettes Material“ umgestellt, sagt sie. Dreimal in der Woche trainieren sie. Bei Schmidt kommen Einheiten zuhause dazu. Er startet am 6. März in Berlin, Rüb und Schiller einen Tag darauf.