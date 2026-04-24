Der FC Speyer 09 fährt zum Landesliga-Topspiel nach Billigheim-Ingenheim. Im Duell Dritter gegen Vierter geht es darum, wer seine Chance auf Platz zwei wahren kann.

Zum Landesliga-Spitzen- und Schlüsselspiel treffen am Sonntag, 15 Uhr, der Tabellenvierte TSV Billigheim-Ingenheim (45 Punkte) und der Dritte, FC Speyer 09 (46) zum Verfolgerduell aufeinander. Der Sieger bleibt weiterhin im Rennen um einen der ersten beiden Ränge, der Verlierer muss seine Hoffnungen wohl endgültig begraben.

Die Südpfälzer mit dem routinierten 35-jährigen Thorsten Ullemeyer, früher Kapitän des damaligen Oberligisten TuS Mechtersheim, mussten sich bei ihren letzten beiden Begegnungen in Gimbsheim und zu Hause gegen Mutterstadt jeweils mit einem 2:2 begnügen.

Prima Start in das neue Jahr

Speyer startete prima in das neue Jahr, holte aus seinen acht Begegnungen 18 Punkte mit einem Torverhältnis von 28:8. Die Mannschaft scheint bestens in Schuss, feierte zuletzt gegen Schlusslicht TuS Neuhausen einen 10:0-Kantersieg und zeigt sich in den letzten Wochen auch defensiv verbessert. Nach zwei Platzverweisen unterlagen die dezimierten Domstädter im Hinspiel gegen Billigheim-Ingenheim zu Hause mit 2:6 und auswärts im Pokal mit 2:5 nach Verlängerung.

Luca Teutsch, in der Winterpause von Oberligist FV Dudenhofen zum FC 09 gewechselt, hat mit seinem unaufgeregt sachlichen und effektiven Abwehrverhalten seinen Beitrag zur Stabilisierung der Defensive geleistet. Seine Ruhe und Abgeklärtheit, trotz seines jugendlichen Alters von 21 Jahren, wird wohl auch in dieser schwierigen Auswärtspartie erforderlich sein. „Mit etwa fünf bis sechs Jahren, ganz genau weiß ich das heute auch nicht mehr, habe ich bei den Bambinis des ASV Schwegenheim mit dem Fußball begonnen“ erzählt der in Schwegenheim wohnende Wirtschafts-Ingenieur-Student der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, Karlsruhe, im Gespräch mit dieser Zeitung. Auch beim SV Gommersheim, TSV Königsbach sowie dem FSV Offenbach kickte Teutsch ehe er zum ersten Mal nach Speyer kam und beim FC 09 von der U14 bis zur U19 auflief. Als Aktiver wechselte er für etwa 2 ½ Jahre zum FV Dudenhofen, kam dort auch in der Oberliga zum Einsatz.

Zurück nach Speyer

Mit dem FC-Gen in den Adern zog es ihn schließlich wieder nach Speyer. „Ich kannte den Verein ja bereits sehr gut, war vor meinem Wechsel immer mal wieder verletzt und wollte auch wegen meines Studiums den sportlichen Stress etwas reduzieren. Von daher kam mir der FC 09 mit der Landesliga gerade recht“ begründet der Defensivspezialist seine Rückkehr.

Lustig findet der naturverbundene junge Mann, dass er in Billigheim-Ingenheim auf seinen früheren Gymnasiallehrer Sebastian Heß, heute Trainer des Gegners, trifft. „Auch mit einigen Spielern stand ich in meiner Jugendzeit beim FSV Offenbach schon in einer Mannschaft“ berichtet Teutsch, der in Thorsten Ullemeyer den Unterschiedsspieler im Team des Kontrahenten sieht: „Sie haben aber auch sehr gute junge Spieler und mit Max Nauerth einen äußerst torgefährlichen Angreifer. Wie auch immer, auch wir werden nach der Heim- und der Pokalniederlage gegen die Südpfälzer und der Niederlage im Topspiel in Grünstadt alles reinwerfen, um dieses Spitzen- und Schlüsselspiel zu gewinnen. Wir möchten eben bis zum Schluss ganz oben dran bleiben.“ Die Weiterentwicklung zusammen mit der Mannschaft strebt Teutsch an, „dann wird sich der weitere Erfolg für Mannschaft und Verein gewiss auch einstellen.“