Nicht nur der Großvater von Noch-US-Präsident Donald Trump hat es als Pfälzer im 19. Jahrhundert in den Vereinigten Staaten zu Wohlstand gebracht. Ein gutes Beispiel ist auch der Speyerer und Zweibrücker Ehrenbürger Heinrich Hilgard, der vor genau 120 Jahren, am 12. November 1900, im Bundesstaat New York starb.

In den USA war Hilgard als Eisenbahn-König („Railroad Tycoon“) Henry Villard bekannt. Eine Tafel an dem Anwesen Ecke Johannesstraße/Schulergasse 1 erinnert in Speyer daran.