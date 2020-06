Auf Gartendekoration hatte es offenbar ein Dieb abgesehen, der in der Nacht auf Montag in Dudenhofen unterwegs war. Laut Polizei hatte ein Anwohner der Maxburgstraße gegen 0.47 Uhr eine männliche Person beobachtet, die Gartenmöbel von einem Nachbargrundstück zu einem in der Nähe abgestellten Fahrrad mit Anhänger trug. Der Dieb fühlte sich offenbar gestört und ließ die Möbel zurück. Eine Polizeistreife stellte den Tatverdächtigen, der auf einem Herrenfahrrad mit markantem rosafarbenen Kinderanhänger unterwegs war, in der Heinrich-Heine-Straße in Speyer. Im Anhänger befanden sich mehrere Gartengegenstände wie Solarleuchten, Gartenlaternen, Gartenzwerge, eine Froschkönigstatue und ein Sonnenschirm. Die Angaben des 41-jährigen Speyerers zur Herkunft des Fahrrads sowie zu den anderen Gegenstände waren widersprüchlich. Die Polizei stellte die Gegenstände daher sicher. Sie sucht nun die Eigentümer sowie Zeugen, die den Mann gesehen haben: Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.