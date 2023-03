Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Das war die längste Saison meines Lebens“, sagt Jan Lucas, Chef der Heißen Pfeile beim FV Berghausen (FVB). Eine unruhige Zeit haben die Spieler hinter sich. Am Ende wurde alles gut. So gut sogar, dass sie sich an die Spitze der Bezirksliga setzten. Das Preisgeld dürfen andere verbrauchen.

Im März 2020 sollte der Startschuss für die Saison fallen – Pfeifendeckel. Corona kam und brachte den Lockdown. Im September begann die Vorrunde. Dann kam der Lockdown light.