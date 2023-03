Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit dem rumänisch-deutschen Countertenor Valer Sabadus kommt ein Weltstar seiner Zunft nach Speyer. Im nahen Schwetzingen und bei den Händel-Festspielen in Karlsruhe war er schon mehrfach. Er tritt in großen Opernhäusern, Konzertsälen und Festivals auf.

Aufgewachsen ist Valer Sabadus in Landau. Nicht in dem in der Südpfalz, sondern in dem an der Isar. Mit fünf Jahren kam der in Rumänien Geborene nach Deutschland. Früh begann