Drei weitere Corona-Todesfälle von Speyerern hat das auch für die Domstadt zuständige Kreisgesundheitsamt am Mittwoch registriert. In der Statistik des Landesuntersuchungsamts (LUA) wurden am Mittwoch jedoch weiterhin insgesamt 35 Speyerer Sterbefälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus angezeigt – der Stand vom Vortag. Auch wurden laut LUA keine neuen Infektionen mit dem Sars-CoV-2-Erreger in Speyer gemeldet. Auch für den sonstigen Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts – Rhein-Pfalz-Kreis sowie die Städte Frankenthal und Ludwigshafen – wurden jeweils null neue Corona-Fälle gemeldet. Das bedeutet jedoch nicht, dass es keine Neuinfektionen gab. Laut Gesundheitsamt gab es am Mittwoch technische Probleme bei der Übertragung der Daten an das Land. Die in der LUA-Statistik angezeigte Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für Speyer mit einem Wert von 87,0 ist demnach nicht aussagekräftig. Tatsächlich wurden dem Gesundheitsamt am Mittwoch elf weitere nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet, die das LUA wohl erst am Donnerstag ausweisen wird.

Als Einrichtung, die von neuen Corona-Fällen betroffen ist, nannte das Gesundheitsamt am Mittwoch zudem das Speyerer St.-Vincentius-Krankenhaus. Dessen Verwaltungsdirektor Bernhard Fischer teilte auf Anfrage mit, dass es bei der Belegschaft aktuell keine vermehrten neuen Corona-Infektionen gebe.