Die Sparkasse Vorderpfalz vergibt Spenden von insgesamt 100.000 Euro an gemeinnützige Empfänger, die durch die Corona-Krise in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind. Das hat das Kreditinstitut am Montag mitgeteilt. Bewerben können sich gemeinnützige Vereine, Organisationen und Initiativen, die Kunde bei der Sparkasse Vorderpfalz sind und ihren Sitz in Ludwigshafen, Speyer oder dem Rhein-Pfalz-Kreis haben. Die Spendenempfänger werden von der Sparkasse ausgelost und erhalten jeweils eine Förderung von maximal 2000 Euro. Online-Bewerbungen und Teilnahmebedingungen unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/corona-soforthilfe