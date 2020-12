Wie von der Speyerer Stadtverwaltung am Freitag angekündigt, gelten ab Montag verschärfte Corona-Maßnahmen. Im Mittelpunkt der neuen Allgemeinverfügung der Stadt stehen nächtliche Ausgangsbeschränkungen und neue Besuchsregelungen in Pflegeeinrichtungen. Ab Montag darf sich zwischen 21 und 5 Uhr nur im Freien aufhalten, wer dafür einen triftigen Grund hat. Laut Stadt dürfen auch alle Verkaufsstätten – inklusive der Gastronomie – nur zwischen 5 und 21 Uhr geöffnet sein. Hinzu kommt ein Alkoholkonsumverbot in der Öffentlichkeit sowie eine Verschärfung der Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum: Angehörige eines Hausstandes dürfen sich nur noch mit höchstens zwei Personen aus einem weiteren Hausstand treffen. Die neuen Regelungen gelten bis einschließlich Sonntag, 20. Dezember. Die Allgemeinverfügung im Wortlaut ist unter anderem auf der Homepage der Stadt nachzulesen.

Zwei weitere Todesfälle am Wochenende

Die Anzahl der Coronavirus-Infektionen in Speyer, die seit Ausbruch der Pandemie nachgewiesen wurden, nähert sich der 1000er-Marke. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) meldete am Wochenende 37 neue Fälle seit Freitag für die Domstadt. Insgesamt haben sich nun 993 Menschen seit dem Frühjahr mit dem Virus angesteckt. Rein rechnerisch gibt es laut LUA-Statistik derzeit 530 aktive Fälle in der Stadt. Zwei weitere Todesfälle wurden zudem am Wochenende gemeldet. Zehn Speyerer sind demnach seit dem Frühjahr an oder mit einer Virusinfektion gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner kletterte am Sonntag leicht auf 324,2. Speyer hat somit weiterhin den zweithöchsten Wert im Bundesland – an der Spitze steht Ludwigshafen (386,1).