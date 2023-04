Unternehmerin Claudia Sturm ist in Berlin zur Vizepräsidentin des Verbands Die Familienunternehmer gewählt worden.

Sturm wurde wiedergewählt, Marie-Christine Ostermann ist laut Verband als Bundesvorsitzende neu ins Amt gekommen. Sturm ist seit 1993 in der Interessenvertretung tätig und geschäftsführende Gesellschafterin der C&U Sturm GmbH, ein Harthausener Maler- und Stuckateurbetrieb mit 110 Mitarbeitern. In ihrem Amt will sie die Politik beraten: Sie fordert „Mut zu Freiheit“ statt mehr Regulierungen und Subventionen.