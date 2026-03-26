„100 Männer – eine Mission: Deine Stimme!“ nennt sich ein neues Projekt des Chorleiters der Liedertafel Dudenhofen, Thomas Kästner. Er lädt dafür Männer aus der gesamten Kurpfalz zum Mitsingen ein: Am Samstag, 18. April, 14 bis 17 Uhr, soll es laut Liedertafel im Rose-Saal in Oftersheim, Mannheimer Straße 95, eine große offene Chorprobe geben.

Ziel Kästners, der neben der Liedertafel noch verschiedene andere Chöre in der Region leitet, ist es, rund 100 Männerstimmen zusammenzubringen. So soll gemeinsam die Kraft eines großen Männerchors erlebt werden. Chorerfahrung ist nicht erforderlich, ein Vorsingen gibt es ebenfalls nicht. Wer Lust hat, kann einfach vorbeikommen und mitsingen. Die Teilnehmer erwartet ein abwechslungsreiches Repertoire – von modernen Arrangements und Rock-Shantys über bekannte Songs, etwa von Santiano, bis hin zu beliebten Klassikern der Männerchorliteratur.