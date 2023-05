Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie genau bilden die Sieben-Tages-Inzidenzen die Infektionslage in der Omikron-Welle ab? Eine Speyerer Chefärztin macht sich dabei keine Illusionen. Sie sagt in einer Pressekonferenz der Stadtverwaltung ungeschminkt, was in den kommenden Wochen auf Speyer zukommen könnte.

„Manchmal ist vielleicht ein ärztlicher Gesundheitsminister gar nicht so schlecht“, sagt Dr. Cornelia Leszinski. Und manchmal ist es wahrscheinlich auch an anderer Stelle sehr wichtig, echte