Mit 55 von 59 Stimmen ist der Speyerer Michael Wagner (60) am Samstag zum Direktkandidaten der CDU im Wahlkreis 39 (Speyer/Schifferstadt) für die Landtagswahl am 14. März 2021 gewählt worden. Zum Ersatzkandidaten wurde bei der Versammlung auf Pferderennbahn Haßloch Simon Lang (47) aus Dudenhofen bestimmt. Wagner hob in seiner Rede hervor, dass es ihm wichtig sei, am 14. März 2021 nach 30 langen Jahren endlich den politischen Kurs in Mainz zu korrigieren. Das Land brauche dringend einen neuen Anstrich, und es brauche eine politische Führungskraft, die mit beiden Füßen fest auf dem Boden stehe. Dafür stehe Spitzenkandidat Christian Baldauf. Selten habe er einen Landtagsabgeordneten erlebt, der sich so unermüdlich für die Menschen in seinem Wahlkreis einsetze, lobte Ministerpräsident a.D. Bernhard Vogel Wagner. Es vergehe kaum ein Tag, dass er nicht von dem „Kümmerer“ Wagner höre oder lese. „Michael Wagner gibt den Menschen seines Wahlkreises in der Tat eine Stimme in Mainz.“