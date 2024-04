Gleich sechs berauschte Fahrzeugführer hat die Polizei am Sonntag bei Kontrollen in Speyer und Dudenhofen erwischt. Sie warnt eine Woche nach der Cannabis-Legalisierung: „Das Fahren unter dem Einfluss von THC ist und bleibt verboten.“

In den meisten Fällen war laut Polizei Cannabis im Spiel, zweimal auch Kokain, so der Bericht der Beamten. Ein 49-jähriger E-Scooter-Fahrer sei kurz vor 14 Uhr in der Oberen Langgasse kontrolliert worden, habe drogentypische Erscheinungen gezeigt und schließlich als Zwangsgast auf der Polizeiwache den Konsum von Cannabis eingestanden. Bei einem 22-jährigen E-Scooter-Fahrer, um 14.10 Uhr in der Heinrich-Heine-Straße gestoppt, habe ein Urintest positiv auf Cannabis und Kokain reagiert. Ein dritter Mann auf einem E-Roller, 36 Jahre alt, sei um 14.30 Uhr, im Woogbachpark aufgefallen.

Möglicherweise unter Drogeneinfluss ans Steuer eines Autos gesetzt hat sich ein 37-Jähriger, den die Beamten auf der K2, Höhe Hockeyclub, stellten. Er habe angegeben, Cannabis-Patient zu sein, aber zunächst keinen Nachweis dafür erbringen können. „Die Ermittlungen dauern an.“ Ein weiterer Autofahrer sei gegen 16.30 Uhr in der Spaldinger Straße aufgefallen: Bei dem 35-Jährigen habe ein Urintest positiv auf den Cannabis-Wirkstoff reagiert. Cannabis und Kokain laute schließlich der Verdacht bei einem 23-Jährigen, der gegen 16.30 Uhr in der Eichgartenstraße in Dudenhofen gestoppt wurde. Den Fahrern seien auf der Dienststelle Blutproben entnommen worden.

„Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar“, so die Polizei. Wer berauscht fährt, gefährde sich selbst und andere. Sie kündigt Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Männer und Informationen an die Führerscheinstelle an.