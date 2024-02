Fahrgäste müssen sich am Mittwoch auf weitreichende Einschränkungen und Ausfälle im Busverkehr einstellen. Vom neuerlichen Streik der Gewerkschaft Verdi ist nach Angaben der Stadtverwaltung auch das gesamte Linienbündel der DB Regio Bus Mitte GmbH in Speyer betroffen. Ab 3 Uhr morgens bis Betriebsende soll gestreikt werden. Der Bus-Betrieb soll demnach am Donnerstag wieder aufgenommen werden. Die Tarifverhandlungen zwischen Verdi und dem privaten Busgewerbe waren Anfang Februar von der Gewerkschaft für gescheitert erklärt worden. Neben DB Regio Bus ist unter anderem Palatina Bus mit zwei Linienbündeln vom Streik betroffen.