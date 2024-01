Der Stadtbusverkehr soll am Dienstag nach dem Streik am Montag wieder ohne Ausfälle verkehren. Das sagt Nicole Blume, Niederlassungsleiterin der mit den Linien 561 bis 569 betrauten DB Regio Bus Mitte GmbH. „Am Montag waren wir komplett vom Streik betroffen“, so Blume auf Anfrage. Sie bedauere, dass das zulasten der Fahrgäste ging, aber das sei in Tarifauseinandersetzungen teilweise nicht zu vermeiden. Unmut sei im Kundencenter des Verkehrsbetriebs geäußert worden.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte die Busfahrer der rheinland-pfälzischen Verkehrsbetriebe am Montag von 3 Uhr an zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Auch Überlandlinien von Speyer aus, die teilweise von anderen Busfirmen betrieben werden, waren betroffen.