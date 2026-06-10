Pläne dafür gibt es, aber Speyer ist noch nicht wieder zum Bundeswehr-Standort geworden. Dennoch könnten in der nächsten Woche Soldaten in der Stadt zu sehen sein.

Die Speyerer Stadtverwaltung informiert, dass im Zeitraum von Montag, 15. Juni, bis Freitag, 19. Juni, Übungen der Bundeswehr in und um Speyer stattfinden werden. „Im diesem Zusammenhang kann es zeitweise zu Präsenz von Bundeswehrfahrzeugen sowie von Soldatinnen und Soldaten im Raum Speyer kommen.“ Die Übungen dienten der Ausbildung der Bundeswehr und seien mit den zuständigen Behörden abgestimmt. „Für die Bevölkerung besteht kein Anlass zur Sorge.“

Der Mitteilung zufolge sind keine größeren Einschränkungen für den öffentlichen Raum vorgesehen. Kurzfristige Einflüsse seien aber nicht auszuschließen. Die übende Einheit ist das Landeskommando Rheinland-Pfalz, wie dessen Pressestelle auf Anfrage mitteilt. Es werde mit einer mittleren zweistelligen Anzahl an Soldaten vor allem im Bereich des Übungsplatzes im Reffenthal und in dessen Umfeld vertreten sein.

Das Landeskommando Rheinland-Pfalz in Mainz ist die oberste territoriale Kommandobehörde der Armee im Bundesland. Es ist die erste Ansprechstelle der Landesregierung in der zivil-militärischen Zusammenarbeit. Dieser Aspekt werde auch in Speyer geübt, so ein Sprecher: Es gehe um Hilfeleistungsarbeiten etwa in Katastrophenlagen wie bei einem großen Waldbrand. Es gehe um viele koordinative Aufgaben, aber auch um Grundfertigkeiten, die bei Leistungsmärschen und Schießübungen gefestigt würden. Gepanzerte Fahrzeuge seien nicht im Einsatz.