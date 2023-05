Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Speyer wird es ab dem 1. Februar eine Buchhandlung weniger geben – das Traditionsgeschäft Oelbermann in der Wormser Straße 12 schließt am 31. Januar des laufenden Jahres. „Aus Altersgründen und wegen der jetzigen Situation“, teilt Geschäftsführerin Evelyne Oelbermann auf Anfrage mit.

Die Oelbermann-Filialen in Limburgerhof und Schifferstadt „bleiben bis Mitte des Jahres geöffnet“, lässt die Ehefrau des 2019 im Alter von 63 Jahren verstorbenen