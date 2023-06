Die neue Brezelfest-Postkarte ist da. Herausgegeben wird das traditionsreiche Sammlerstück unter dem diesjährigen Motto „Komm, wir gehen auf's Speyerer Brezelfest“ von der Sparkasse Vorderpfalz. Auf der Postkarte abgebildet ist ein Ausschnitt aus historischen Zeichnungen zur Planung des Brezelfestumzugs aus dem Jahr 1914. Wie die Sparkasse Vorderpfalz mitteilt, lade die 30. Brezelfest-Postkarte „Einheimische und Besucher gleichermaßen ein, das größte Volksfest am Oberrhein“ vom 6. bis 11. Juli auf dem Festplatz zu erleben. Sie erscheint in einer limitierten Auflage von lediglich 3000 Exemplaren und ist kostenlos in den Speyerer Geschäftsstellen der Sparkasse Vorderpfalz erhältlich.