Zum auffällig friedlichen und trotz Hitze gut besuchten Brezelfest 2023 passt der Verlauf des traditionellen Frühschoppens des Verkehrsvereins am Montag. Mit reger Beteiligung der Ehrengäste ist das vom Serviceclub Round Table vorgestellte Brezelfest-Bild für einen guten Zweck versteigert worden. Das Geld kommt von der Bank.

Eine besondere Liebeserklärung an Speyer und das Brezelfest wollte René Burjack (Buja) erschaffen. Er ist der Künstler, der in diesem Jahr das Brezelfest-Bild gemalt hat. Die Liebeserklärung wird fortan an einer Wand in den Räumen der Sparkasse Vorderpfalz von Mitarbeitern und Kunden zu deuten sein. Das Kunstwerk mit dem vielsagenden Titel „BrezeLove“ ist am Montag für 8000 Euro versteigert worden. Es brachte trotzdem viel mehr ein.

Um 12.01 Uhr legte im Biergarten der amtierende Präsident des Speyerer Serviceclubs Round Table, in dessen Aufgabengebiet das Brezelfest-Bild fällt, los: Alexander Günther schnappte sich das Mikrofon und direkt die ersten Bieter am Schlafittchen. Rund 120 geladene Gäste, die zuvor zum Frühschoppen zusammengekommen waren, und etliche Interessierte verfolgten die Aktion. Vorgelegt hatten die Wirtschaftsprüfer der BKB Steuerberatung bereits im Vorfeld der Auktion mit einem Einstiegsgebot von 3000 Euro.

Nicht gekleckert

Beim Aufstocken des Betrags wurde nicht gekleckert. Die „üblichen Verdächtigten“, die schon häufiger den Zuschlag erhalten hatten, waren am Drücker. Sparkasse Vorderpfalz, Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz sowie Fitnessprodukte-Anbieter PM-International wetteiferten um Burjacks Bild. Stadtwerke-Chef Wolfgang Bühring hob dazwischen bei 7000 Euro die Hand.

Im Aktionszeitraum wurden mehrere Sonderspenden verbucht. Abgesehen von den Favoriten bei der Versteigerung schossen die Baugesellschaft Gewo und die Erdölförderer von Palatina Geocom stattliche Beträge zu. Der neue Volksbank-Vorstandssprecher Till Meßmer ließ 500 Euro für eine Magnum-Flasche gut gelagerten Weins aus dem Hause Bassermann-Jordan aus privater Kasse springen. Um 12.28 Uhr erklärte Günther die Auktion mit verbalen drei Hammerschlägen für beendet. Gesamtbetrag: 16.500 Euro.

Günther zeigte sich mit dem Verlauf der Aktion zufrieden. Durch seine lockere, unaufgeregte Art hatte er zur guten Laune und Bieterform der Gäste beigetragen. Künstler Burjack war nicht minder froh über das Ergebnis der Versteigerung. „Ich habe zwar keine Vergleiche, aber die vielen Rückmeldungen, die ich seit der Präsentation des Bildes bekam, waren durchweg superpositiv“, sagte er gegenüber der RHEINPFALZ.

Weitere Benefizaktionen

Sein Brezelfest-Bild steche besonders wegen der angewandten Technik heraus, verdeutlichte er. Er hat klassische Malerei mit Stencil-Graffiti kombiniert. Es war das 25. Gemälde in der Künstlerreihe seit dem Erstlingswerk von Anne Ludwig aus dem Jahr 1997. Das Geld wird für ein Mikroprojekt im Kindertreff Speyer-Süd verwendet, um Grundschülern ein niedrigschwelliges Betreuungsangebot machen zu können. Zu den 16.500 Euro hinzukommen wird der Erlös aus dem Verkauf der Buttons und des Brezelfest-Weines, die jeweils das Motiv des Bildes tragen.

Das große Volksfest auf dem Festplatz geht am Dienstag in seine letzte Runde. Unter anderem gibt es von 14 bis 18 Uhr vergünstigte Preise anlässlich des Familientags. Für 14 Uhr ist ein Seniorennachmittag mit Live-Musik im Festzelt angekündigt, für 22.30 Uhr das Abschlussfeuerwerk. Abschied ist um 1 Uhr.