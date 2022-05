Das neue Ärztehaus belegt, dass etwas geht im Vogelgesang – und natürlich im Gesundheitssektor.

Die demografische Entwicklung lässt keinen Zweifel daran, dass medizinische Leistungen auf dem Vormarsch sind. Anbieter stellen sich professioneller auf. Das neue Ärztehaus im Vogelgesang ist ein Beispiel dafür und ein Beleg, dass das Baugebiet am Priesterseminar weitere Investitionen anlockt und den zuvor eher von Schließungen betroffenen Stadtteil aufwertet. Dass in einem Gebiet mit fast 3000 Einwohnern Mediziner und Therapeuten gebraucht werden, ist klar. Sie setzen mit verkehrsgünstiger Lage auf Kunden auch weit darüber hinaus. Bemerkenswert ist die Verlagerung einer Apotheke aus der Stadtmitte dorthin. Der Apothekenmarkt ist besonders stark in Bewegung.