Daniel Schmidt (67), Bogensportler der TG Waldsee, hat seine Saison mit der Teilnahme an der Berlin Open, einem großen internationalen Wettkampf, beendet. Und das große Bangen, ob das Turnier aufgrund der Corona-Lage überhaupt stattfindet und sich das aufwendige Training lohnt, zahlte sich aus.

Schmidt startete mit dem olympischen Recurvebogen bei den Herren gegen 116 teils viel jüngere Weltklasseschützen. Mit 566 Ringen landete er auf Rang 28 und erkämpfte sich so einen Platz im Finalschießen. Trotz eines starken Auftritts schied der Waldseer dann in der Runde der besten 32 aus.

Nächste Termine

Weiter geht’s nun mit der TG-Mannschaft beim dritten Regionalliga Süd/West-Wettkampf am Samstag, 8. Januar, in Östringen. Das Turnier in Deggingen eine Woche später fällt dagegen aus. Danach geht Schmidt im französischen Nîmes an die Schießlinie (Freitag, 21., bis Sonntag, 23. Januar).

Seine Vereinskameraden messen sich parallel bei der Landesmeisterschaft in Wörth.