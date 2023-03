Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ratgeber gibt es viele. „Do it yourself – Einfach plastikfrei leben“ von Autorin und Bloggerin Charlotte Schüler passt in die Zeit. Als Beitrag der Pfälzischen Landesbibliothek in Speyer zu den zehnten rheinland-pfälzischen Bibliothekstagen wird das Buch der 26-Jährigen am Mittwoch digital vorgestellt. Der RHEINPFALZ hat sie vorab verraten, wo man Plastik vermeiden kann – und wo nicht.

„Das Ziel ist unerreichbar“, räumt Schüler unumwunden ein. „Aber der Weg dahin ist leicht“, fügt sie hinzu. Betreten hat die Münchnerin