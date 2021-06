Diese Woche haben mit dem Gerüstbau Arbeiten am „Blauen Haus“ in der Maximilianstraße 99 begonnen. Es wird auch „Sophie-de-La-Roche-Haus“ oder „Hohenfeldsches Haus“ genannt und stammt aus dem Spätbarock. „Die Fassade, die Fenster und alle Holzteile werden neu gestrichen“, teilt Lisa Eschenbach, Sprecherin der Stadtverwaltung, auf Anfrage mit. Die Stadt als Eigentümerin rechnet mit Kosten von rund 90.000 Euro. Das auf elf Wochen angesetzte Projekt sei erforderlich, weil die Fassade in schlechtem Zustand sei. Der Durchgang vor dem Haus ist in dieser Zeit eingeschränkt.

Im Gebäude gibt es neben der Galerie Kulturraum, der Buchrestaurierung am Dom und städtischen Büros eine Stube, die an Namensgeberin Sophie de La Roche (1730 bis 1807) erinnert. Diese gilt als erste deutschsprachige Berufsschriftstellerin und etablierte in den sechs Jahren, in denen sie in Speyer im Haus des Domherrn Hohenfels lebte, einen literarischen Salon, den auch Friedrich Schiller besuchte. Das Gebäude selbst ist um 1700 erbaut und laut Denkmaltopographie „an dieser Stelle von besonderer Bedeutung auch für die Fassadenwirkung der benachbarten Dreifaltigkeitskirche“.