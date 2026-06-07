Dass der zertrampelte Rheindeich an der Franz-Kirrmeier-Straße so nicht bleiben kann, ist schon lange offensichtlich. Gut, dass das Problem jetzt angepackt werden soll.

Im vergangenen Jahr hatte sich die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd noch skeptisch gezeigt bezüglich einer Treppe über den Deich am Speyerer Rheinufer. Jetzt könnten es eine Treppe und eine Rampe werden, so der städtische Bericht über die neuen, mit dem Land abgestimmten Pläne. Sie klingen vernünftig, denn sie würden mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen: den Deich schützen, dem legitimen Bedürfnis der Bevölkerung nach Zugang zum Rhein gerecht werden und die Verkehrssicherheit in der Franz-Kirrmeier-Straße erhöhen. Das alles kann die hohe sechsstellige Summe, die im Raum steht, durchaus rechtfertigen.