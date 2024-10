Neue Bahnschranken geplant: Der Industriegleis-Übergang in der Straße Eselsdamm – bislang mit Andreaskreuz und Warnlampe gesichert – soll bis 2030 eine Schrankenanlage erhalten. Das sagte der städtische Fachbereichsleiter Robin Nolasco im Bau- und Verkehrsausschuss. Die Nachrüstung sei erforderlich, da die circa 4000 Kraftfahrzeuge, welche dort täglich passieren, die Marke von 2500 überschreiten. Handlungsbedarf in anderer Form bestehe in den kommenden Jahren an den Industriegleis-Bahnübergängen Ziegelofenweg, Hafenstraße und Hafenbecken. Die Stadt kündigte außerdem an, sich für eine Entlastung der Anwohner am Industriegleis einzusetzen. Dessen Strecke zieht sich vom Bahnhof durch weite Teile von Speyer-Ost bis ins Industriegebiet Süd. Güterzüge fahren teils nah an Wohnhäusern vorbei und stoßen an unbeschrankten Übergängen auch nachts laute Warnsignale aus. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) sprach von derzeit 38 Zügen pro Woche.