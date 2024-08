Rund 3500 Arbeitsstunden stecken in dem aufgerüsteten Gelände am Spitzenrheinhof, auf dem die Falknerei „Birds of Prey“ eine neue Heimat gefunden hat. Das Team hat nun viel mehr Platz für die Aufzucht und Pflege seiner Tiere. Am Wochenende wurde Neueröffnung gefeiert. Getrübt wurde diese durch einen kürzlich erlittenen Verlust.

Im Dezember vergangenen Jahres ging das große Schuften los. Bis dahin war die Falknerei „Birds of Prey“ in Waldsee