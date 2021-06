Nach fast 15-monatiger Zwangspause öffnet die Gemeinnützige Baugenossenschaft Speyer (GBS) ab Donnerstag, 1. Juli, wieder die Geschäftsstelle in der Burgstraße 40. Das Unternehmen kündigt zusätzliche Angebote für seine 6824 Mitglieder an.

Mehr als 1500 Wohnungen betreibt die GBS in Speyer, etwa jeder 15. Bewohner der Stadt ist ihr Mieter – da gibt es viele Themen, die zu regeln sind. In der Zeit der Corona-Krise waren persönliche Gespräche nur mit Terminvereinbarung möglich. Der Kontakt zu Mietern und Wohnungssuchenden sei zwar auf vielen Kommunikationskanälen aufrecht erhalten worden, so der kaufmännische Vorstand Oliver Pastor. Jetzt sei es aber „an der Zeit, dass die erforderlich gewordene Flexibilität erweitert“ wird. Dazu gehör persönlicher Kundenkontakt.

Die Verwaltung sei ab Juli montags und mittwochs von 8.30 Uhr bis 12 Uhr sowie 13.30 bis 15.30 Uhr für Besuche geöffnet. Termine gebe es bei vorheriger Vereinbarung auch von 7.30 Uhr morgens an oder bis 18 Uhr abends. „Wir haben lange genug warten müssen, jetzt wollen auch wir endlich den persönlichen Kontakt zu unseren Baugenossen leben dürfen“, so Bernd Reif, der seit 1. Oktober 2020 den technischen Bereich leitet.

Vorstände sind ansprechbar

Persönliche Gespräche seien mit Termin bei Bedarf auch mit den Vorständen möglich. Sie könnten unter Telefon 06232 6013-22 vereinbart werden. Telefonisch sei die GBS ab Juli von Montag bis Freitag, 8.30 Uhr bis 12 Uhr, montags bis mittwochs zudem von 13.30 bis 15.30 Uhr erreichbar. Schäden könnten auch per E-Mail oder auf www.gbs-speyer.de per Formular gemeldet werden.