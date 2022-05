A-Klassist TuS Mechtersheim II hat das Erreichen der Aufstiegsspiele in eigener Hand. Gewinnt die Elf von Trainer Sven Fischer die zwei restlichen Partien, ist der TuS mindestens Zweiter. Am Samstag (18.30 Uhr) erwartet das Team den SV Altdorf-Böbingen.

Fischer spricht von vielen „Hochs und Tiefs in der Aufstiegsrunde“. Damit zielt er sicherlich nicht nur auf die sportliche Komponente ab. Mechtersheim verlor drei Punkte am grünen Tisch, da beim Sieg gegen den SV Weingarten zu viele Spieler aus der Oberliga-Mannschaft auf dem Platz standen. Sportlich verlor der TuS das Hinspiel in Altdorf. „Dort herrschen eigene Gesetze, das weiß jeder. Dass dort im Abendspiel die Motivation bei Spielern und Zuschauern noch größer ist als sonst, ist ebenfalls bekannt“, erklärt der Coach die Niederlage. Ursprünglich wurde das Spiel vom Verband wegen Schneefall abgesagt, was für Fischer der erste „Hammer“ war. Dennoch sagt er: „Das hatte natürlich dann nichts mit der Niederlage zu tun, aber der Rahmen war einfach anders.“ Er erinnert sich an eine „extremst motivierte Altdorfer Mannschaft, sowohl mental als auch in der Zweikampfhärte“. Für beide Teams sei das Spiel ein Knackpunkt gewesen, so Fischer. Altdorf-Böbingen war zurück im Aufstiegskampf, für Mechtersheim war die Niederlage ein „mächtiger Dämpfer“, wie Fischer es beschreibt. Nun geht’s wieder gegen den SVA, bevor es in der Woche danach zum entscheidenden Spiel gegen Deidesheim kommen könnte.

Gegner hinlänglich bekannt

„Wir haben es in den eigenen Händen und bereiten uns dementsprechend vor. Der Fokus liegt darauf, die Aufstiegsspiele zu erreichen. Solange der erste Platz rechnerisch möglich ist, schreiben wir das aber natürlich nicht ab“, sagt der Übungsleiter. Seine Elf erwartet ein hartes Spiel, das weiß er: „Mit Sven Rauwolf und Cedric Arnold besitzen sie viel individuelle Klasse. Der Gegner ist uns bekannt, wir richten in der Vorbereitung den Blick nicht nur auf uns, sondern auch auf die Stärken und Schwächen des Gegners.“ Dass seine junge Elf im Endspurt nervös werden könnte und mit Druck umgehen muss, sieht der Trainer als kein großes Problem an: „Druck und Nervosität ist die ganze Zeit da. Den Druck machen wir uns selbst. Vom Verein kommt das nicht. Der TuS unterstützt uns, wo er kann. Der Wunsch, aufzusteigen, ist einfach sehr groß.“ Dass die Konkurrenz aus Deidesheim so viele Punkte in der Aufstiegsrunde liegen lässt, hätte Fischer nicht erwartet. Um aber auch am Ende vor der TSG zu stehen, braucht es nun nochmal zwei erfolgreiche Auftritte seiner Elf.

So spielen sie

A-Klasse: Aufstiegsrunde: TuS Mechtersheim II - SV Altdorf-Böbingen (Samstag, 18.30 Uhr); FV Berghausen - SV Weingarten; FV Dudenhofen II - TSG Deidesheim (beide Sonntag, 15) - Abstiegsrunde: FV Heiligenstein - SG Böhl-Iggelheim; ASV Harthausen - TuS Diedesfeld (beide So, 15)

B-Klasse: Aufstiegsrunde: FV Dudenhofen III - TuS Altrip (So, 13.30); TSV Lingenfeld - FG Mutterstadt II (So, 15); ASV Waldsee - FV Heiligenstein II (So, 15.30) - Abstiegsrunde: FV Berghausen II - ASV Speyer (So, 13); SG Böhl-Iggelheim II - FV Hanhofen (So, 15)

C-Klasse: Aufstiegsrunde: Kickers Neuhofen - ASV Schwegenheim (Sa, 18); RW Speyer - ASV Harthausen II (So, 15) - Platzierungsrunde: TuRa Otterstadt - FV Hanhofen II (Freitag, 19); TSV Lingenfeld II - ASV Speyer II (So, 13); ASV Waldsee II - SV Altdorf-Böbingen II (So, 15).