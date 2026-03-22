Die Polizei hat am Samstag in der Iggelheimer Straße im Norden Speyers einen Betrunkenen in Gewahrsam genommen. Wie die Beamten berichten, habe der 42-Jährige zuerst ein auffälliges Verhalten gezeigt, sei aber ruhig geblieben. Später habe er dann allerdings Kunden und Mitarbeiter eines Geschäfts belästigt und habe die Weisung der Beamten, zu verschwinden (einen Platzverweis), ignoriert. Als er weiter Passanten belästigt und sich zudem öffentlich ausgezogen habe, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam und brachten ihn zur Dienststelle.