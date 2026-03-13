Eine 68-jährige Frau hat am Donnerstagabend in Speyer zwei Unfälle verursacht. Nach Angaben der Polizei stieß sie gegen 18 Uhr beim Abbiegen von der Schuberstraße in die Wormser Landstraße mit ihrem Auto gegen ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug, das auf ein weiteres Auto geschoben wurde. Kurz darauf fuhr sie rückwärts und kollidierte dabei mit einem hinter ihr stehenden Wagen. Der Fahrer des Autos, ein 37-Jähriger, hatte zuvor gehupt und versucht, zurückzusetzen, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern.

Der Wagen der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Polizei stellte bei der 68-Jährigen 1,68 Promille Atemalkohol fest. Auf der Dienststelle wurde ihr eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen der Polizei im hohen vierstelligen Bereich.